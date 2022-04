Harry e Meghan, messaggio per l'Ucraina: «Il mondo è con voi»

«Il mondo è unito a fianco dell'Ucraina». Lo ha detto il principe Harry durante un discorso alla cerimonia di apertura degli Invictus Games all'Aia secondo quanto riportato dalla Cnn. Parlando dei militari ucraini che si sono recati in Olanda per partecipare ai Giochi il nipote della regina Elisabetta ha detto: «Mi avete spiegato perchè avete deciso di unirvi a noi, nonostante tutto. Perchè su questo palcoscenico globale non mostrerete soltanto la vostra forza, ma direte la verità, la verità su ciò che sta accadendo nel Paese». Harry è in viaggio con la moglie Meghan Markle e prima dell'Olanda hanno fatto una tappa a Londra per incontrare la sovrana. Gli Invictus Games, che dureranno fino a venerdì, erano stati posticipati di due anni a causa della pandemia di Covid.