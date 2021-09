Gol pazzesco, a 15 anni segna come Messi: futuro in Premier?

Mizak Asante ha 15 anni ed è già una star sui social. Non è un influencer e gli unici balletti che fa sono quelli in area di rigore. Il ragazzo è stato così scoperto da milioni di tifosi dopo che in rete è stato pubblicato il suo gol. E che gol! A pochi minuti dalla fine di Golden Kick FC- M. People, seconda divisione del campionato ghanese, Asante si è bevuto mezza difesa, portiere compreso, per segnare il gol del pareggio. Grazie a questa rete il Golden Kick ha raggiunto i calci di rigore vincendoli e assicurandosi la promozione nella prima divisione in Ghana. E forse anche un contratto in Europa. Secondo il Sun Asante sarebbe già nel mirino dei club della Premier. (Video Twitter)