Audio hot durante i sorteggi di Euro 2024, imbarazzo in diretta tv

Durante i sorteggi della fase a gironi degli Europei di calcio 2024, si è verificato un imbarazzante incidente in studio. Degli audio "hot" sono stati riprodotti ad alto volume, creando una situazione imbarazzante durante la trasmissione. L'ex giocatore del Manchester City, David Silva, ha faticato a trattenere le risate, mentre anche tra il pubblico si è creata una situazione simile. L'audio sembrava contenere gemiti di piacere, e al momento non è stata fornita un'esplicazione su come sia potuto accadere questo imprevisto durante gli importanti sorteggi del torneo. Intanto sui social spopolano i video da tutto il mondo.