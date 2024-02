F1, svelata la nuova Ferrari SF24: le immagini

Svelata oggi a Maranello la SF-24, la nuova Ferrari che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista nel prossimo Mondiale di F1. La stagione scatterà il 2 marzo in Bahrain. Mantenuta la filosofia della vettura della scorsa stagione, con alcuni cambiamenti ma non troppi: muso più corto e sospensioni push rod che garantiscono un'elevata tenuta di strada, e un'ala diversa, molto più vicina a quella delle Red Bull. Ci sono poi imboccature di sezione inferiore rispetto alla SF-23. Risalta il giallo Modena sul muso e sulle pance, affiancato a strisce bianche.