Euro 2024, Inghilterra-Italia: segui la nostra diretta

Due anni dopo la storica vittoria nella finale degli Europei 2021, la Nazionale di calcio torna a Wembley per sfidare l'Inghilterra, questa volta per le qualificazioni a Euro 2024. Una partita fondamentale, ma non decisiva, per il cammino degli Azzurri verso la Germania. Molte le novità rispetto all'11 di Bari che ha battuto Malta 4-0. In avanti il tridente El Shaarawy-Scamacca-Berardi.

