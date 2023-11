Djokovic: «Sinner diventerà il numero uno al mondo»

«Con Jannik il tennis italiano è in buone mani, è una persona molto professionale che ama il suo paese». A dirlo, nella conferenza stampa post partita della finale delle Atp Finals, il neo campione Novak Djokovic . Per il tennista serbo, Sinner« è un ragazzo d'oro con grandi valori, la sua famiglia, il suo team. Merita il successo, deve andare avanti perché è sulla strada giusta e non sono l'unico a dire che può vincere Slams ed essere il numero 1 al mondo, sarei molto sorpreso se non succedesse. Non so se sarà il prossimo anno o quello dopo - aggiunge -, ha 22 anni, ha ancora molto tempo davanti a sé». Secondo Djokovic, Rune, Alcaraz e Sinner «sono i prossimi tre grandi, che porteranno avanti questo sport. Io continuerò a combattere e finché sarò in grado di vincere contro di loro andrò avanti, perché smettere - conclude - quando vinci i più grandi titoli?»