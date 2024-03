De Rossi: «Con mio padre non parlo di calcio. È tornato allo stadio per me»

EMBED





Il tecnico della Roma parla di suo padre, ex allenatore della Primavera giallorossa e oggi responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali: ««Lavora nel mio stesso posto che è grande, ma non è immenso. L’ho visto due volte, scappa quando passa vicino al campo dove ci alleniamo, al bar l’ho beccato e mi ha detto che sarebbe andato via subito. Non mi parlava mai di calcio quando giocavo e lo fa anche adesso. Da ho ereditato lui la passione, le idee calcistiche e sapermi relazionare con la gente. È schivo, ma non veniva allo stadio da quando ho smesso, ora ha ricominciato ad esserci. Si è goduto in silenzio questi 50 giorni».