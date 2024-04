De Rossi: «Non siamo comparse, vogliamo la semifinale di Europa League»

EMBED





Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della gara contro il Milan: «Domani non ci sarà un peso di classifica o un vantaggio. Se negli ultimi anni hanno fatto più punti di noi va riconosciuto come un valore universale. La Roma ha tutto da perdere, perde l’approdo in semifinale in Europa League. Non siamo qui a fare le comparse. In campionato dici che vado a giocare a San Siro e pensi che un pareggio possa esser utile alla corsa Champions. Qui non esistono pareggi, dobbiamo provare a vincere. E se non sarà possibile domani, provare nel prossimo turno a Roma».