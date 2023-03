Coppa Italia Baskin, la prima partita tra Fortitudo Rieti e Mb Sporting Club

L'inno di Mameli e un terzo tempo significativo, questo l'inizio e la fine di una giornata indimenticabile per lo sport regionale. A Rieti, infatti, si è giocata la prima partita ufficiale nel Lazio di Baskin, organizzata dall'Ente Italiano Sport Inclusivi, tra la Fortitudo Rieti e l'Mb Sporting Club. Il risultato finale del primo match della Coppa Italia, 51-70, è arrivato dopo una gara emozionante e piena di spunti interessanti per il futuro di una manifestazione che vedrà presto in campo altre squadre e altre partite, a cominciare da Lazio-Mb Sporting Club che si terrà al Palazzetto di Monterotondo in via Salaria 207 il prossimo 26 marzo alle 10:30.