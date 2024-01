Coppa d'Asia, Cuper porta la Siria agli ottavi: lacrime durante l'intervista

Momento di forte emozione alla fine di Siria -India. La nazionale allenata da Hector Cuper , ex tecnico dell'Inter, ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa d'Asia grazie alla vittoria per 1-0 contro gli indiani. Cuper, con al fianco il suo interprete, non è riuscito a trattenere l'emozione coinvolgendo anche il giornalista in un abbraccio da brividi. Cuper, dopo aver ottenuto la qualificazione con l'Uzbekistan nel 2019, è riuscito dunque in un'altra impresa. Nel Gruppo B della Coppa d'Asia, intanto,dopo l'1-1 proprio contro l'Uzbekistan.