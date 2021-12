Champions League, stasera in campo Milan e Inter

Stasera alle 21 Milan e Inter in campo per la Champions League. I rossoneri ospitano a San Siro il Liverpool. Un successo potrebbe anche non bastare per accedere agli ottavi. L'Inter, invece, è di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. Con una vittoria, i nerazzurri sarebbero primi nel Gruppo D. Domani toccherà a Juventus e Atalanta. I bianconeri, già sicuri degli ottavi, ospitano il Malmoe sperando ancora nel primo posto nel Gruppo H, mentre i bergamaschi – che ricevono il Villarreal – devono assolutamente vincere per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.