Bergomi: «Mbappè impressionante, mi ricorda Ronaldo il Fenomeno»

EMBED





"Nel calcio di oggi ci sono giocatori straordinari, che hanno delle qualità atletiche impressionanti: mi riferisco a Mbappè e Haaland, due giocatori che mi piacciono moltissimo". Lo ha detto Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ospite a Milano dell’hub culturale de 'La Ragione', all’interno del California Bakery Garden & Lounge, per raccontare insieme all’autore Lapo De Carlo il libro “Ogni singolo istante” (Laurana editore). "Sono due giocatori diversi ma con una fisicità incredibile - ha aggiunto il campione del mondo di Spagna 1982, ora commentatore a Sky - Uno (Haaland, ndr) è un ragazzo di 1,90 forte fisicamente e migliorato tecnicamente, l'altro (Mbappè, ndr) è da uno contro uno, con una velocità ed una tecnica impressionate, e un controllo di palla che mi ricorda, per come sta in campo, Ronaldo il Fenomeno".

MILANO (ITALPRESS)

(Fonte video: La Ragione)