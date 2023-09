Basket Mondiali, Italia-Serbia 78-76: la gioia di Pozzecco

Gianmarco Pozzecco si gode la vittoria dell' Italia contro la Serbia nella seconda fase dei Mondiali di basket . Ecco le parole le parole del ct dell'Italbasket a Sky: «Abbiamo scioccato il mondo. Sono un uomo fortunato perchè fidarsi di questi ragazzi, dai giocatori allo staff, al presidente, è facilissimo. Io mi prendo le responsabilità e quando devo fare certe cose le faccio. Non mi pento, sempre senza mancare di rispetto ai miei giocatori», sottolinea Pozzecco che giarda avanti: «Non abbiamo rimpianti, nella vita la perfezione non esiste. Puoi guardarti indietro e dire che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Viviamo per le emozioni e oggi ne hanno regalate tante».