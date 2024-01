Australian open, vittoria di Sinner: realizzo pian piano cosa ho fatto

"Non ho dormito, grandi emozioni"

Sinner ha fatto la storia vincendo gli Australian Open dopo aver battuto il russo Medvedev. Nel tennis italiano un uomo non vinceva uno slam da 48 anni, con Adriano Panatta nel 1976, nel femminile l'ultima vittoria nel 2015 con Flavia Pennetta agli Us Open. Il giorno dopo il campione è ancora incredulo.

"Non ho dormito molto, ma ho provato grandi emozioni e pian piano mi sono reso conto di quello che ho fatto - ha raccontato da Melbourne - È un grande risultato per me e per la mia squadra. Quindi, sono davvero felice di essere qui".

Dopo la vittoria ha ringraziato i tifosi, il suo team e i suoi genitori per averlo lasciato libero di scegliere.

"Ovviamente c'erano molte emozioni nella mia testa subito dopo il match point: il duro lavoro, i sacrifici che ho fatto durante tutta la mia carriera e condividere questo momento con la mia squadra è stata forse la sensazione più bella che ho avuto fino ad ora", ha aggiunto.