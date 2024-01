Australian Open, eliminati Sonego e Zeppieri da Alcaraz e Norrie

Giulio Zeppieri è stato sconfitto al secondo turno degli Australian Open da Cameron Norrie, testa di serie n.18, in una partita epica che si è conclusa al quinto set dopo 3 ore e 36 minuti di gioco. Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno degli Australian Open di tennis, primo Slam della stagione. L'azzurro, numero 46 dell'Atp, è stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-3) con due tie-break vinti, in quasi 3 ore e mezza di gioco. Nel tennis femminile, Jasmine Paolini ha raggiunto per la prima volta il terzo turno degli Australian Open, sconfiggendo Tatjana Maria con un netto 6-2, 6-3. La giocatrice italiana, numero 31 del mondo, ha dimostrato un gioco solido e veloce, completando la partita in soli 70 minuti. Al contrario, Martina Trevisan è stata sconfitta dalla francese Oceane Dodin con un doppio 6-4. Dodin ha raggiunto così il suo miglior risultato a Melbourne, mentre Trevisan aveva precedentemente raggiunto il secondo turno per la seconda volta in cinque partecipazioni agli Australian Open.