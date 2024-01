Atletico Madrid, Kean pronto a lasciare la Juve

Moise Kean si appresta a lasciare nuovamente la Juventus in prestito, poiché ha visto diminuire il suo spazio in squadra a causa delle prestazioni di Yildiz e della forma ritrovata di Milik. Il destino potrebbe portarlo questa volta nella Liga, con l'Atletico Madrid di Diego Simeone interessato al prestito secco. La Juventus ha accettato le condizioni del club spagnolo, e la chiusura dell'affare è imminente, con la trattativa che potrebbe concludersi nella prossima settimana. Il contratto di Kean con la Juventus scade nel giugno del 2025, ma al momento non è previsto il rinnovo, e ogni discussione in proposito sarà rimandata alla fine della stagione. La temporanea cessione di Kean all'Atletico Madrid potrebbe aprire la possibilità per la Juventus di considerare ulteriori operazioni, come un altro prestito, in base alle necessità della squadra.