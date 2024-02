Annalisa, la sua "Sinceramente" fa impazzire gli ultras della Lazio: il coro a Torino

La fantasia di Luis Alberto che con i suoi assist ha illuminato la serata della Lazio a Torino è la stessa dei tifosi biancocelesti in curva. Non è sfuggito infatti ai social il nuovo coro degli ultras della Lazio, canzone che non è sfuggita ad Annalisa. Le note della sua "Sinceramente" sono infatti il nuovo coro dedicato alla squadra di Sarri da parte dei propri tifosi. "Sinceramente", che si è classificata terza all'ultimo Festival di Sanremo, ha ottenuto riconoscimenti significativi tra cui l'ingresso nella Billboard Global 200 e il quinto miglior debutto femminile mondiale su Spotify dall'inizio del 2024.