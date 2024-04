Dopo il recente malore sul campo, è stato escluso che Ndicka abbia subito un infarto. Gli specialisti stanno valutando l'ipotesi di una compressione polmonare come causa dell'incidente. Per approfondire ulteriormente la situazione, sono previsti nuovi controlli medici questa mattina. Ndicka, come sta dopo il malore in campo: l'infarto escluso, ipotesi ​compressione polmonare