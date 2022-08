Zoey Deutch e Dylan O’Brien per “Not Ok”: «Tutti vogliamo essere amati, non solo sui social»

Not Okay segue Danni Sanders (Zoey Deutch), un’aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e, cosa peggiore, senza follower, che finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social media. Quando un terrificante incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Torna da eroina, stringe un’improbabile amicizia con Rowan (Mia Isaac), sopravvissuta a una sparatoria in una scuola e impegnata a cambiare la società, e conquista l’uomo dei suoi sogni, Colin (Dylan O’Brien). Come influencer e attivista, Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato. Ma è solo questione di tempo prima che questo quadro idilliaco si incrini e Danni scopra a sue spese che Internet ama le stroncature. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Max Giusti per “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo”: «Ho fatto il figo con gli amichetti dei miei figli»