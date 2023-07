Valerio Lundini e la puntata surreale nel podcast sul sesso

Valerio Lundini ospite del podcast di Federica Cacciola “Piacere Mio – la storia del sesso”, si rifiuta di parlare di sesso e si chiude così, dopo pochi minuti, la puntata più breve di sempre del podcast, nato per raccontare il sesso senza tabù e stereotipi, disponibile su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.Una puntata speciale – intitolata “Pudore” - che, grazie alla comicità dissacrante di Valerio Lundini, mette al centro alcune delle paure che impediscono di parlare di sesso con la stessa libertà con cui si affrontano altri temi, come il terrore di essere ascoltati dalla mamma, il timore del giudizio altrui e il pudore di essere “immaginati” in atti sessuali ogni volta che si parla di sesso.In attesa di nuove puntate inedite, quella con Lundini chiude per ora il nuovo ciclo di “Piacere Mio – la storia del sesso”, il podcast di Federica Cacciola che esplora l’evoluzione delle usanze e delle pratiche sessuali nei secoli, dall’età della pietra fino ad oggi, attraverso chiacchierate con ospiti d’eccezione, portando all’attenzione del pubblico - tra fatti storici, curiosità ed aneddoti personali - temi come le perversioni, il sexting, la fluidità, i sex toys, il kamasutra, il sesso anale, la promiscuità e molti altri, affrontati con intelligente ironia e sagacia, che hanno valso al podcast la candidatura all'Italian Podcast Award de Il Pod nella categoria Comedy e ai Diversity Media Awards, per aver trattato liberamente un argomento ancora spesso legato a stereotipi e tabù.“Piacere Mio – la storia del sesso” è un podcast di Federica Cacciola, prodotto da OnePodcast. Tutti gli episodi sono disponibili sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).