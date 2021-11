“Una famiglia mostruosa”, una commedia tutta italiana sulla tolleranza

Da una parte una famiglia di mostri, il vampiro Massimo Ghini, la strega Lucia Ocone, il figlio licantropo, Cristiano Caccamo e lo zio zombie, Paolo Calabresi, dall'altra una famiglia diversamente mostruosa, coatti che girano su una Hammer gialla e tengono i soldi in nero in una banca svizzera, cioè Lillo e Ilaria Spada, genitori di Emanuela Rei, che si innamora di Caccamo e da lui aspetta un figlio. Volfango De Biasi, dirige Una famiglia mostruosa, al cinema dal 25 novembre in 300 copie.

Servizio di Paolo Travisi