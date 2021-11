The Girl in the Fountain, Monica Bellucci racconta Anita Ekberg

Il regista Antongiulio Panizzi e Monica Bellucci commentano il film documentario The Girl in the Fountain in cui la star italiana interpreta un’attrice, chiaramente ispirata a lei, chiamata da un regista per indossare i panni di Anita Ekberg, mito dell’immaginario collettivo soprattutto grazie a quella scena indimenticabile de La dolce vita (1960) in cui entrava nella Fontana di Trevi inseguita da Marcello Mastroianni. Presentato in anteprima alla trentanovesima edizione del Torino Film Festival, The Girl in the Fountain vede Monica Bellucci specchiarsi nella carriera di Anita Ekberg mentre sullo schermo scorrono alcuni filmati di repertorio ed interviste celebri dell’attrice svedese scomparsa nel 2015.