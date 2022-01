The Book of Boba Fett: «Parliamo di integrazione e accettazione attraverso Star Wars»

La nuova serie Star Wars arriva in esclusiva su Disney+ con un episodio a settimana. Protagonista è l’iconico mandaloriano Boba Fett che in The Book of Boba Fett racconta il suo viaggio, ambientato nella stessa linea temporale di The Mandalorian. Il cast vede la presenza di Temuera Morrison, nel ruolo del leggendario cacciatore di taglie, e Ming-Na Wen che interpreta la mercenaria Fennec Shand. Robert Rodriguez – che aveva diretto l’episodio 14 di The Mandalorian, in cui si vede l’emozionante ritorno di Boba Fett nella galassia di Star Wars – si unisce agli executive producer Jon Favreau e Dave Filoni. (Servizio a cura di Eva Carducci)