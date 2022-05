"Supermodel", i Maneskin presentano il loro nuovo singolo

I Maneskin, fenomeno rock mondiale, tornano con il nuovo singolo ' Supermodel', scritto a Los Angeles e prodotto dall'acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team. La band ha inoltre appena raggiunto quota 1 Miliardo di stream per la loro hit 'Beggin'. ' Supermodel', dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di una band in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock'n'roll inimitabile. I Maneskin hanno sviluppato il concept del brano ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles.