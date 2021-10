Scioperi Hollywood, Angelina Jolie: «Spero si trovi punto d'incontro»

«Sugli scioperi, penso che sia molto importante sostenere i sindacati e coloro che lavorano così duramente, affinché abbiano ciò che è giusto. Pur non essendo direttamente coinvolta, spero che chi lavora nel settore trovi un dialogo per dare a tutti ciò che è giusto» lo l'attrice Angelina Jolie, durante la conferenza stampa a seguito della proiezione di film Eternals, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Courtesy Youtube Festa del Cinema di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev