Sanremo 2024, Angelina Mango: «Frankie hi-nrg? Mia vittoria è il pubblico»

“Io della mia vittoria me ne sono accorta quando sono uscita dall’albergo e c’erano le persone che mi accoglievano, me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico, per me quella è la vittoria, non un premio”. Così Angelina Mango nella conferanza stampa all'indomani dell'ultima serata del Festival di Sanremo rispondendo al tweet di Frankie hi-nrg con il quale accusava la cantante di aver vinto “grazie alla casta”. L'artista lucana ha vinto il Festival nonostante il televoto avesse incoronato ampiamente Geolier. (LaPresse)