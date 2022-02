Sanremo, a Ornella Muti mazzo di fiori e cannabis dai promotori del referendum

Nei camerini di Sanremo Ornella Muti, co-conduttrice della serata inaugurale del Festival della Canzone italiana, ha ricevuto un mazzo di cannabis mandatole dal Comitato Promotore Referendum Cannabis. A consegnarglielo Antonella Soldo di Meglio Legale, co-promotore del Referendum Cannabis Legale insieme all’Associazione Luca Coscioni, che questa estate, in una sola settimana ha raccolto oltre 600.000 firme ed ora è in attesa del vaglio della Corte Costituzionale. Da tempo l’attrice di Risi, Scola, Nuti, Verdone e molti altri, è vicina al tema della legalizzazione. Ha dichiarato più volte di essersi avvicinata a questa pianta in occasione della malattia della madre, che ne faceva un uso medico per contrastare forti dolori. Un’esperienza che l’ha portata alla decisione di aprire in Salento l’Ornella Muti Hemp Club, un’associazione - nata da un’idea della figlia di Muti, Naike Rivelli - che aiuta i pazienti che hanno necessità di cannabis medica e fa informazione sul tema. Ad accompagnare il mazzo per Ornella Muti, un biglietto e il nastro verde da allacciare al polso diventato ormai simbolo degli oltre mezzo milione di italiani che hanno firmato la richiesta di referendum e che chiedono di poter andare al voto in primavera. Il Referendum Cannabis è promosso dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale (LaPresse)