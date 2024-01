Sandra Milo, quando l'attrice ricordava Fellini: "Persone così nascono una volta ogni cent'anni"

Addio a Sandra Milo . L'attrice si è spenta a 90 anni. È stata la musa di Federico Fellini, che l'aveva soprannominata Sandrocchia. "Le persone così nascono una volta ogni cent'anni" diceva nel settembre 2020 a margine dell'i-Fest International Film Festival di Castrovillari proprio a proposito del celebre regista riminese, in occasione della mostra a lui dedicata "1920-2020 FELLINICENTO" nel castello castrovillarese. "È quasi come se non fosse morto, come se fosse ancora qui" aggiungeva.