“Ruspando la palude”, come è nato il trend TikTok del momento: intervista a Eva Stella

Se usate TikTok nelle ultime settimane vi sarà capitato di imbattervi in una strana canzoncina - con annesso balletto - che parla di ruspe, paludi, animali e alligatori. Già, ma di che si tratta? Per informazioni chiedere a Eva Stella, in arte Eve Etoile, giovane creator italo-americana da oltre 360mila follower. «Studio recitazione da molti anni - racconta - poi un giorno ho improvvisato una canzoncina ed è diventata virale». Un po' di fortuna, ma anche tanto lavoro dietro “Ruspando la palude”, che ormai non è più un semplice trend di TikTok, ma una vera e propria canzone: dall'11 novembre, infatti, è disponibile (in versione estesa) anche su Spotify.

