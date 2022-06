Renato Zero e il ringraziamento all'Istituto Lazzaro Spallanzani nel giorno della Festa della Repubblica

«L'opera dell'ospedale Spallanzani di Roma è visibile e documentata, il professor Vaia ha magistralmente gestito la struttura nelle emergenze difficili di cui siamo a conoscenza ed oggi, 2 giugno, è anche grazie a questa eccellenza se la nostra bandiera sventola con rinnovato orgoglio e soddisfazione», dice un "amico della salute" come lui stesso - in chiusura del video messaggio - si definisce. Renato Zero, che non ha bisogno di presentazioni, ha voluto così onorare la Festa della Repubblica, ringraziando l'Istituto nazionale per le Malattie infettive e i suoi vertici per il lavoro svolto in questi anni difficili e complicati, scanditi dall'emergenza del Covid-19.