Rapunzel, il Musical a teatro, l'attrice: «Anche io mi sono sentita chiusa in una torre»

Torna a teatro dopo 9 anni e con un cast rinnovato Rapunzel il Musical, piece teatrale tutta made in Italy sulla celebre favola dei fratelli Grimm. Lo spettacolo andrà in scena dal 2 dicembre all'8 gennaio al teatro Brancaccio. Sul palco Lorella Cuccarini (nei panni della strega Ghetel), Silvia Scartozzoni (Rapunzel) Renato Crudo (Phil).

«Anche io sono stata chiusa in una torre»

«Mi rispecchio in questo personaggio perché mi è capitato di sentirmi in una torre, in una comfort zone che però mi stava precludendo un mondo al di fuori, per paura per insicurezza. Sono riuscita a combattere questa paura e a capire che non era così grande per me» dice Silvia Scartoccioni, 32enne cantante soprano, ballerina e attrice che interpreta la protagonista.

Una favola non tradizionale

Rapunzel è una principessa che non si fa salvare ma che trova il coraggio di affrontare le sue paure e di lasciare la torre. Solo così anche l'amore può assumere una prospettiva nuova: «Non è la classica favola dove c'è il principe che arriva e incontra la principessa, Phil è un ladruncolo e incontra una principessa, la storia è l'unione di due mondi, che fa capire che l'amore può davvero superare ogni cosa" spiega Renato Crudo, attore e cantante tenore che è co-protagonista nel ruolo di Phil.