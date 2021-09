Perdonanza 2021, la serata finale con Renato Zero e Riccardo Cocciante

Si è conclusa ieri sera con il grande evento corale “L’Aquila ritorna: l’abbraccio alla musica e alla cultura”, ideato dal Maestro Leonardo De Amicis, la 727ma edizione della Perdonanza Celestiniana. L’edizione 2021 si è fregiata di una su una media partnership d’eccezione: quella della Rai, con Rai Cultura e Rai Radio tutta italiana.

Un grande rinascimento culturale, interamente finanziato, organizzato e sostenuto dal Comune del Capoluogo abruzzese, che ogni anno, trasmette agli aquilani e a chi ha la fortuna di visitare la città, durante questo periodo, di respirare un’energia fortissima, vibrante.

La manifestazione fortemente voluta dal Sindaco Pierluigi Biondi e diretta dal Maestro Leonardo De Amicis è un appuntamento unico nel suo genere, Patrimonio Immateriale dell’Unesco e vetrina per i grandi nomi dello spettacolo e della musica, che accorrono numerosi all’Aquila per salire sul palco del Teatro del Perdono, allestito nello splendido scenario della Basilica di Collemaggio. Per cogliere almeno in parte l’importanza e l’impatto sul territorio di questa manifestazione basti pensare che: 727 sono gli anni da cui questo secolare Giubileo viene celebrato; solo in questa edizione sono stati 200 gli orchestrali che si sono esibiti nei vari spettacoli; oltre 30 gli artisti che si sono alternati sui palcoscenici allestiti nelle piazze del Capoluogo abruzzese, tra cantanti, attori, danzatori e conduttori; oltre 1000 il personale tra tecnici, copisti, autori, produzione, maestranze che hanno lavorato alla Perdonanza; 10.000 le persone che hanno celebrato il sacro rito della Perdonanza Celestiniana attraversando la Porta Santa della Basilica di Collemaggio; 12.000 le presenze agli eventi organizzati in occasione del programma culturale che accompagna il Giubileo; tra addetti alla sicurezza, protezione civile e personale sanitario i lavoratori coinvolti sono stati oltre 500. Mentre sono stati 300 i dipendenti comunali interamente assorbiti durante la manifestazione nelle attività organizzative della stessa per far sì che la Perdonanza si svolga al meglio.

In ragione della forte affluenza turistica, nella settimana della Perdonanza, l’Amministrazione ha predisposto in due farmacie comunali tamponi gratuiti per chi era sprovvisto di greenpass e, in collaborazione con la Asl, un centro temporaneo vaccinazioni senza prenotazione. I tamponi effettuati sono stati 1131, con esito di 4 positivi, e le vaccinazioni 294.