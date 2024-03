Pechino Express, il fair play dei Caressa nei confronti di Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Un bel gesto di fair play: nell’episodio di ieri di Pechino Express, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, i Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio sembravano in difficoltà nella ricerca di un posto in cui trascorrere la notte. Sotto la pioggia, nel cuore del Vietnam settentrionale, la loro ricerca sembrava destinata a essere vana. Fino a quando non hanno incontrato i Caressa, Fabio ed Eleonora, che li hanno aiutati e hanno chiesto ai padroni di casa – che già avevano accettato di ospitare loro – di accogliere anche i due compagni di viaggio. Alla fine hanno potuto dormire tutti e quattro insieme… sul pavimento. “ Immagini concesse da Sky ”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.