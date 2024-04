Pechino Express, Fabio Caressa va in confusione… e cade in acqua

La troppa foga nel voler completare il prima possibile le missioni di Pechino Express può giocare brutti scherzi. Nella tappa di ieri, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, Fabio Caressa è andato un po’ in confusione durante la prova in cui le coppie dovevano recuperare 7 teste di Naga, il dio patrono del Laos (secondo Paese toccato dal viaggio di quest’anno) dalle sembianze di un gigantesco serpente che vive all’interno dei corsi d’acqua, una delle ricchezze per il Paese che non ha sbocchi sul mare. A nulla sono valse le urla di sua figlia Eleonora… ma poco importa: la scena – con caduta finale in acqua – è esilarante.Fabio Caressa va in confusione… e cade in acqua



“Immagini concesse da Sky”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”