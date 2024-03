Pechino Express, Fabio Caressa furioso contro l’autista delle Amiche

Una faticosissima corsa sotto la pioggia nel cuore del Vietnam del Nord e gli animi dei viaggiatori di Pechino Express iniziano ad agitarsi per la tensione e lo spirito di competizione, sempre più palpabili. Nell’episodio di ieri, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, l’arrivo davanti all’inviato Fru in uno storico palazzo di Bắc Hà, traguardo di giornata prima del sopraggiungere della notte, è il momento per sfogarsi dopo la prima parte della corsa. Fabio Caressa, ad esempio, è furioso: ce l’ha con il guidatore dell’auto delle Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, accusato di andare troppo veloce sotto la pioggia battente… “Immagini concesse da Sky”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.