One Flower Left, esce il video di Plain Air, brano estratto dal disco d'esordio della band

Plain Air è il nuovo videoclip di One Flower Left girato dal regista Alessandro Seidita. Un disco recentemente uscito per l’etichetta Filibusta Records. Nel video trionfano paesaggi maestosi in cui esseri umani erranti, sospesi tra spazio e tempo trovano occasioni di respiro e incontro, di riflessione e gratitudine, di ritorno ad una fertile e vitale dimensione interiore. Musica e immagini restituiscono questi affetti in una felice sintesi di linguaggi. Alessandro Seidita, il regista che firma il video del brano Plain Air di One Flower Left, è autore di diversi lavori tra cui Corrispondenze, poema visivo nato dalla collaborazione con Franco Battiato, Sebastiano Burgaretta e i detenuti del carcere di Noto e Voci dal Silenzio (2018), documentario sull’esperienza eremitica in Italia che ha riscosso una grande attenzione da parte di pubblico e critica anche all’estero e ha ricevuto numerosi premi. La sua ricerca attenta alle più diverse forme di spiritualità e al valore dell’arte come strumento di trasformazione è ciò che lo fa incontrare con Alessandra Patrucco autrice del brano musicale. Alessandra Patrucco è cantante, scrive musica e testi ed è attiva sulla scena europea. Come compositrice e interprete ha creato un linguaggio personale in cui confluiscono gli interessi per il jazz, il pop, la musica elettronica, la tradizione popolare e l'improvvisazione. Ha pubblicato tre album: Circus (ICP 045, Tondist 2006), Varda la luna/Sasa’ (Nota 2006), Majin/Dindun (2013). Ha collaborato con diversi artisti: Pierre Favre (Zurigo), ICP orchestra (Amsterdam), Villa Sonora, gruppo vincitore del Jur Naessens Music Award 2007 (Amsterdam), con il musicista londinese Nitin Shawney al Festival Marsatack (Marseille). Ha tenuto concerti tra gli altri, per il Festival Internazionale del Libro di Torino- Lingua Madre, Europa Cantat XVIII, Festival Premio Nazionale Musica Popolare di Loano con il suo trio Dindun, Festival OperaEstate (Bassano) e Festival Short Theatre (Roma), per la Mostra Sonora i Visual (Barcellona) e Museruole/Women in experimental music (Bolzano) con il suo progetto Ramat de so, per il Festival Lem (Barcellona), Dispositivo Campo Magnetico (Barcellona) e MITO educational Festival Internazionale della Musica (Torino), per il Teatro Stabile di Torino con lo spettacolo Admurese, per il Tremplin Jazz Festival (Avignone), e due edizioni del Torino jazz festival con il suo quartetto.