Netflix, in Ripley anche l'Italia è protagonista: cosa svela l'attore Renato Solpietro

EMBED





Abbiamo intervistato Renato Solpietro, interprete del mafioso della New York anni ‘60 Carlo in Ripley, la nuova miniserie di Netflix che esce oggi sulla celebre piattaforma streaming. Parte di un cast stellare con Andrew Scott, Johnny Flynn e Dakota Fanning, diretto dal regista premio Oscar Steven Zaillian, in Italia lo conosciamo soprattutto per la partecipazione a La Squadra e ad Un Posto al Sole ma il suo percorso d’attore è lungo e impegnativo. Con noi, Renato si è aperto svelando tantissimo sulla nuova serie Netflix e dandoci anche qualche consiglio sulla visione di questa meravigliosa produzione! Andiamo a scoprire di più su di lui e su Ripley, prima di godercela tutta assaggiando un pacchero al ragù trdizionale napoletano, un buon Taurasi e delle polpette! Photo credits: Renato Solpietro, Lolnews; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- La squadra, ci sarà una nuova stagione della serie tv? Cosa svela Renato Solpietro