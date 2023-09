“Nessuno ti salverà” parla il regista del film: «Gli alieni come il Covid-19»

EMBED





stata allontanata dalla sua comunità. Solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi decisamente ultraterreni. Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato. Scritto e diretto da Brian Duffield, il film si avvale delle musiche del compositore Joseph Trapanese. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum e Duffield sono i produttori, mentre Dever e Joshua Throne sono i produttori esecutivi. Nessuno ti salverà è dal 22 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina. (Servizio a cura di Eva Carducci)