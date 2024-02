Monica Vitti e l'intervista al bar con Vincenzo Mollica nel secondo episodio di "Illuminate"

Carla Signoris racconta la grande Monica Vitti, il suo immenso talento e la sua carismatica personalità, nel secondo appuntamento con “Illuminate”, la docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura che racconta le storie di alcune grandi protagoniste del Novecento raccontate da altrettante attrici, in onda domenica 3 marzo in seconda serata su Rai3. Ironica, seducente, mattatrice, unica: Monica Vitti è stata una delle attrici più straordinarie e amate di tutti i tempi.

Una fuoriclasse definita da Mario Monicelli il “quinto colonnello della commedia all’italiana” che, con la sua voce roca e la sua innata verve, ha raccontato le inquietudini femminili e rappresentato donne coraggiose, brillanti, anticonvenzionali, stravolgendo per sempre i canoni del cinema e gli stereotipi della bellezza dell’epoca. In questo docu-film, Carla Signoris, influenzata dalla lettura dei libri su Monica Vitti, attrice che ha sempre ammirato, sogna di rivivere una “giornata particolare” della vita dell’indimenticabile interprete, ovvero il 3 maggio 1988, quando il giornale francese Le Monde pubblicò l’errata notizia della sua scomparsa.

Un sogno lungo un giorno, vissuto attraverso lo sguardo e le parole di Monica Vitti, in cui si ricostruiscono i momenti fondamentali della sua vita privata e professionale che l’hanno resa un’icona del cinema, unica e indimenticabile, donando ai telespettatori un ritratto intimo e inedito di una donna sincera, vera, curiosa, sempre pronta a trasformare le sue paure in emozioni. Le strade di Roma fanno da sfondo al viaggio nella vita della celebre attrice e, parallelamente alle sequenze di fiction, il racconto si arricchisce anche di materiali di archivio e dei contributi di testimoni illustri del mondo dello spettacolo e del cinema, tra cui Elliot Gould, Carlo Verdone, Sergio Rubini, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, il regista e compositore Stefano Reali, gli attori Francesco Siciliano e Orsetta Gregoretti, la costumista Nicoletta Ercole, la scrittrice Patrizia Carrano, la sceneggiatrice Silvia Napolitano e il fotografo Gianni Bozzacchi. “Illuminate” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cultura. Una docu-serie prodotta da Gloria Giorgianni, per la regia di Michele Imperio (Nilla Pizzi), Marco Spagnoli (Monica Vitti), Maria Iovine (Suso Cecchi D’Amico) e Luca Brignone (Sorelle Fontana).