A Milano l'opera rock di Bowie, Manuel Agnelli: «Non è un'imitazione»

EMBED





(LaPresse) "Quest'opera non è un'opera celebrativa del percorso di Bowie, né di lui, è un'opera scritta da lui e da Enda Walsh perché fosse recitata da altri. Non siamo una cover band e io non sono un imitatore di Bowie". Così Manuel Agnelli a margine della conferenza stampa di lancio di 'Lazarus', spettacolo di Valter Malosti in scena dal 23 al 28 maggio al Piccolo Teatro Strehler di Milano, ispirato all'opera considerata il 'testamento' del Duca Bianco. L'opera vede in scena anche Casadilego ed è presentata da ERT/Teatro Nazionale. Le coreografie sono di Michela Lucenti. "L'alieno dove potrebbe trovare pace oggi? Beh, lui cerca un luogo dove sentirsi in pace con se stesso, prima di tutto - dice Agnelli - Io mi sento molto più parte dell'umanità adesso che quando ero ragazzo, conosco meglio il mondo e me stesso".