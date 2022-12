Masterchef, inizio con trauma: Iginio Massari giudice

Inizio di puntata con sorpresa, ieri, nella prima prova ufficiale della Masterclass di Masterchef 2022. Dopo il colpo di scena con la 'sparizione' di uno dei giudici - chef Bruno Barbieri che lascia i due colleghi sul palco e resta a spiare la gara dalla regia -, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli vengono affiancati da uno dei più temuti ospiti del programma: il Maestro pasticcere Iginio Massari. E nella Masterclass è un coro unanime di "nooooo": un inizio più traumatico di questo era impossibile. (Immagini concesse da Sky; MasterChef Italia è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. www.masterchef.sky.it). (Adnkronos)