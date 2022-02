MasterChef, il gran piatto di Carmine

Il mare ha portato fortuna a Carmine. Il suo piatto, chiamato proprio “Mare” (acqua di pomodoro, vongole e cozze, con sfoglia di seppia e tonno marinato, uva, alga fritta e maionese di cozze e vongole), è stato giudicato il migliore della Mystery Box di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand). Dai giudici sono arrivati grandi complimenti all’aspirante chef 18enne della provincia di Salerno: secondo Cannavacciuolo «è un piatto da ristorante stellato», mentre Barbieri – che nelle puntate precedenti gli aveva dato un singolare “7 meno meno meno”, ha deciso di togliergli tutti i meno. E presto, come ormai da tradizione, è arrivato lo scambio irresistibile tra i giudici…

