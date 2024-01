Masterchef, il dubbio della golden pin risolto dalla «genialata» di Eleonora: ecco come è andata

Ieri sera, a MasterChef Italia (su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand), è stata la serata di Eleonora. Per la cameriera fiorentina 27enne, in gara nella Masterclass di quest’anno, è stato un crescendo: nel corso del decisivo Pressure Test finale, in cui i cuochi amatoriali dovevano presentare ai giudici tre preparazioni a base di funghi, non sicura del suo piatto usa la sua Golden Pin, la spilletta che garantisce l’immunità nella prova, ma all’assaggio i giudici la riempiono di complimenti. Per Bruno Barbieri, addirittura, l’aver usato della lavanda per il risotto ai funghi «è una genialata». Immagini concesse da Sky ”; “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”