Luca Ravenna annuncia il nuovo tour "Red Sox"

Lo stand-up comedian dei record Luca Ravenna annuncia l’attesissimo nuovo tour RED SOX – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music, nei teatri di tutta Italia in autunno 2023.



Un grande ritorno sui palchi a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Il nuovo show, che avrà un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, partirà il 29 settembre dal Teatro Alighieri di Ravenna, farà tappa il 30 settembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto (PG), a Milano dal 7 al 10 ottobre per quattro speciali appuntamenti al Teatro Lirico Giorgio Gaber, il 20 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova, il 21 ottobre all’Auditorium Santa Chiara di Trento, il 25 ottobre al Tuscanyhall di Firenze, il 27 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, l’8 novembre al Teatro Celebrazioni di Bologna, il 10 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia, l’11 novembre al Teatro Massimo di Pescara, il 14 novembre al Teatro Augusteo di Salerno, il 17 novembre all’Auditorium Paganini di Parma, il 18 novembre al Gran Teatro Morato di Brescia, a Roma il 23 e 24 novembre all’Auditorium Conciliazione e al Teatro Petruzzelli diBari il 30 novembre. Le date sono in continuo aggiornamento.