MasterChef, lo “sguardo penetrante” di Cannavacciuolo fa emozionare Lia

Nel corso dell’Invention Test di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), i cuochi amatoriali dovevano inserire nei piatti delle erbe - in alcuni casi difficilissime da usare - portate in cucina dall’ospite Enrico Costanza, il “giardiniere culinario stellato”. A Lia è toccata l’Erba dell’Immortalità, e quando ha sottoposto il suo piatto “Brownie e mousse di pesca immortali” all’assaggio di Cannavacciuolo, lo scambio tra i due è apparso più difficile del previsto: merito dello “sguardo penetrante ed empatico” dello Chef… “Immagini concesse da Sky” “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”