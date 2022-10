Lillo: «Posaman? Racconta le mie insicurezze. Da piccolo a Carnevale non potevo permettermi un costume»

Liberarsi di Posaman, il supereroe capace soltanto di spararsi 6 pose ridicole, per riconquistare la moglie che lo ha mollato. È la missione di Lillo in Sono Lillo, la serie in 8 episodi da lui interpretata (con un cast scoppiettante composto anche da Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, Anna Bonaiuto), diretta da Eros Puglielli, sceneggiata da Tommaso Renzoni e Matteo Menduni, attesa su Prime Video il 5 gennaio 2023.

Un'esplosione di risate, gag, colpi di scena, prese in giro del mondo dello showbusiness. Con un matattore indiscusso: il comico romano, 60 anni, all'anagrafe Pasquale Petrolo, l'altra metà del duo Lillo & Greg, questa volta senza il partner storico e deciso a sfidare proprio Posaman, il supereroe improbabile da lui inventato per il game show Lol - chi ride è fuori.