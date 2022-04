Ucraina, Julian Lennon canta "Imagine" del padre John per la prima volta: il messaggio social

La promessa solenne è stata infranta e, per la prima volta, Julian Lennon ha intonato ‘Imagine’ del padre John. A Varsavia, in occasione della campagna di Global Citizen #StandUpForUkrain, Lennon ha regalato una performance emozionante. Per raccontare questo momento così denso sul piano emotivo, Julian Lennon ha condiviso un lungo post sul suo profilo Instagram. Tra le righe, l’artista spiega le ragioni di una decisione che non poteva essere rimandata. “La guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile – esordisce – Come essere umano e come artista, mi sono sentito in dovere di rispondere”. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

