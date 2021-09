Le nostre insicurezze messe a nudo dai corti Pixar

In pochi minuti un concentrato di emozioni. Dalla gioia alla tristezza, dalla paura alla pace dei sensi. Solo pochi artisti riescono nel compito, e quasi tutti lavorano in casa Pixar, patria dei premi Oscar Up e Inside Out. Una vita da Dug di Pixar Animation Studios, una nuova serie composta da cinque corti che racconta le divertenti disavventure di Dug, l’adorabile cane del film Disney e Pixar Up, il cui collare high-tech traduce i suoi pensieri in parole. Vent’anni racconta il raggiungimento dei 21 anni della protagonista, divisa in tre versioni di sé stessa. La bambina, l’adolescente e la versione adulta. Tutte insieme riflettono sulle proprie incertezze e si riflettono nelle insicurezze degli altri. Nona propone invece una versione diversa della nonna “italiana” a cui tutti noi siamo abituati. (Servizio a cura di Eva Carducci)