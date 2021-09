Sul red carpet del Festival di Venezia anche il tiktoker di origine senegalese Khaby Lame. Cresciuto con la famiglia vicino Chivasso, in provincia di Torino è diventato famoso per la sua ironia dimostrata in video comici in cui prende in giro azioni complicate che lui replica in modo semplice accompagnandole da un gesto con le mani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it