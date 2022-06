Jeff Goldblum tra Fellini e la fine di un’era (Giurassica)

«Nell’86 ero a Cinecittà con Michelle Pfeiffer per la promozione di Tutto in una notte di John Landis. Fellini girava lì accanto Ginger e Fred, con Marcello Mastroianni e Giulietta Masina. Ci hanno permesso di assistere alle riprese. Sono stato un giorno intero con loro, è stato un dono prezioso». Cresciuto a Pittsburgh con la passione per il cinema italiano: «Il Conformista di Bertolucci è fra i miei preferiti, l’ho rivisto proprio ieri con mia moglie». Così parlò Jeff Goldblum, scelto da Steven Spielberg, che nel ’93 per il suo Ian Malcolm, il matematico della teoria del caos che profetizza l’inevitabile fallimento del Jurassic Park. Fallimento solo su carta, dato che al botteghino l’omonimo film ha all’attivo un incasso di oltre un miliardo di dollari. Jurassic Park ha dato il via a una saga e che ha lasciato il segno nella storia del cinema, e nelle coscienze dei ragazzi dell’epoca, ancora traumatizzati dai Velociraptors che “Sanno aprire le porte”.



Le due trilogie giungeranno alla conclusione, dopo ventinove anni, il 2 giugno al cinema con Jurassic World Dominion, film distribuito da Universal Pictures. Ispirata ai romanzi di Michael Crichton la saga, dopo il ’93, è proseguita con ll mondo perduto - Jurassic Park (1997) e Jurassic Park III (2001). Nel 2015 dal parco a tema che ospita i redivivi dinosauri, nati grazie alla sperimentazione scientifica, si passa al mondo, con Jurassic World diretto da Colin Trevorrow, che torna anche per il film in arrivo nelle sale a giugno, saltando solo nel 2018 la regia di Jurassic World - Il Regno Distrutto. Jeff Goldblum ha ripreso il ruolo del suo istrionico Ian Malcom in questi ultimi due capitoli ma, sorprendentemente, non è mai stato un gran fan dei dinosauri: «Non ho mai saputo molto su di loro, da bambino mi piacevano, ma al massimo sono andato una volta al museo, e ho letto qualche libro. Da quando interpreto Ian Malcom sono entrato a stretto contatto con alcuni di loro, più di chiunque altro».

In occasione dell’uscita in sala del capitolo conclusivo delle due trilogie abbiamo intervistato tutto il cast, compresi Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, a Los Angeles.

Il 28 e 29 maggio, presso il complesso delle Terme di Caracalla, i dinosauri saranno protagonisti di un evento speciale, organizzato da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città. I visitatori, grazie ai paleontologi dell’associazione “Bigger Boat”, potranno sperimentare un vero e proprio scavo alla ricerca di reperti fossili, interagendo anche con i dinosauri in “carne e ossa”.

Jurassic World - Dominion arriverà nelle sale dal 2 giugno distribuito da Universal Pictures International Italy.

